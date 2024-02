Sono in corso ricerche a Ferrara per un 31enne scomparso: Fabio Formaggi, alto 175 cm, corporatura snella, capelli lunghi castani normalmente legati in una coda, occhiali da vista. A diffondere la descrizione e una foto sono i carabinieri.

Allontanatosi ieri a bordo di una Fiat Punto bianca targa DZ318TG, indossava una giacca di colore scuro, pantalone di una tuta nero, scarpe da trekking grigie.



