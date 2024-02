Fornace romana del I secolo d.C. rinvenuta nel Ferrarese

Interessanti resti del periodo romano sono stati portati alla luce a Ostellato, nel Ferrarese, in seguito a interventi di scavo per la posa di una nuova condotta idrica. Dalle ricerche è emersa una zona produttiva per la lavorazione del materiale da costruzione, probabilmente da datare al I secolo dopo Cristo.

Sono stati scoperti i resti di più strutture, come porticati, per le fasi di preparazione o di stoccaggio del materiale e soprattutto una fornace per la cottura del materiale. Ma la particolarità è il rinvenimento di materiale laterizio "marchiato": mattoni ed embrici sui quali sono stati apposti bolli che rimandavano a diverse officine produttive. Gli esperti ipotizzano che si creassero e cuocessero laterizi per diversi produttori. I bolli ritrovati sono noti nella letteratura archeologica e ampiamente attestati nell'area nord adriatica, anche se non erano stati rintracciati impianti produttivi certi.

L'area della scoperta era già nota per l'interesse archeologico, infatti gli scavi sono stati svolti sotto il controllo di un archeologo e con la direzione scientifica della soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Al momento appassionati, curiosi o semplici passanti possono solo intravedere qualche lacerto delle antiche costruzioni in laterizi, ma verranno creati eventi culturali in grado di spiegare ed illustrare questa scoperta.

