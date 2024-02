Cecchetto: disponibili a portare il festival in Romagna

Non dovrebbe spostarsi dalla sua sede naturale, il Festival di Sanremo ma dovesse mai palesarsi un'ipotesi del genere la Romagna sarebbe pronta. A pensarla così è Claudio Cecchetto, talent scout, già conduttore del festival e Visit Ambassador della Romagna, ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

"Io - ha argomentato riguardo a un eventuale cambio di sede della kermesse - ho detto che noi ci rendiamo disponibili, visto che il primo festival della canzone italiana venne fatto a Rimini. Io penso che il festival resti lì, in Liguria - ha aggiunto - ma si potrebbe fare a Rimini con collegamenti con Riccione che potrebbe essere utilizzato come il Casinò sanremese. Di posti adatti ce ne sono diversi".

Ad ogni modo, ha sottolineato ripensando alla manifestazione canora da poco conclusa, "l'ultimo festival di Sanremo è stato perfetto, per organizzazione, musica e ascolti. I primi cinque classificati potevano tutti tranquillamente vincere, anche se la mia canzone preferita è stata quella di Ghali".

Quanto al dopo Amadeus, ha osservato Cecchetto, "uno Stefano De Martino o un Marco Liorni non sarebbero male. Ma - ha concluso - si potrebbe pensare anche ad una Alessia Marcuzzi".





