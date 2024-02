Calcio: Sassuolo senza Berardi e Toljan, torna Boloca

Una assenza importante per il Sassuolo in vista dell'Atalanta, quella di Berardi, oltre a quella di Toljan, da valutare le condizioni di Doig e Volpato candidati ad una maglia da titolare nella trsferta a Bergamo. Il primo come esterno a sinistra in una difesa a quattro, con Viti e Ferrari, al centro, in lotta per una maglia. Volpato o Bajrami i dubbi nella linea a tre dietro a Pinamonti, dove troveranno conferma Thorvestd e Laurientè. In mediana torna a disposizione Boloca che è in ballottaggio con Lipani per affiancare Henrique



