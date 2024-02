Brillamento a Faenza domenica per bomba 2/a Guerra Mondiale

Sarà fatta brillare domenica prossima una bomba d'aereo da 500 libbre di produzione britannica risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta il 21 novembre a Faenza, nel Ravennate. L'ordigno ritrovato inesploso verrà disinnescato e poi fatto saltare in aria dai militari dell'8/o Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti 'Folgore' di Legnago.

Le attività prevedono la messa in sicurezza in loco dell'ordigno ed il successivo brillamento che avverrà presso la 'Cava Soglia' nel Comune di Brisighella, sempre nel Ravennate.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza saranno fatti evacuare i cittadini residenti nell'area interessata: lo spostamento avrà inizio dalle 6 e la zona dovrà essere interamente evacuata entro le 6.45. Per tutta la durata delle attività, sia di disinnesco che di brillamento, è stata richiesta dalla Prefettura l'attivazione del divieto di sorvolo delle aree interessate dalle operazioni.

"Ringrazio le donne e gli uomini del sistema locale e provinciale di Protezione Civile - osserva in una nota il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa - che ancora una volta, in un giorno festivo, presteranno la loro opera per lo svolgimento delle operazioni programmate per garantire che tutto avvenga in totale sicurezza. Nel 2023 sono stati oltre 200 gli ordigni bellici rinvenuti e fatti brillare". Dall'inizio del 2024 ad oggi sono 18 le bombe ritrovate ed alcune già fatte brillare in varie località della provincia di Ravenna.



