Pooh in concerto l'8 luglio al Ferrara Summer Festival

Una serata all'insegna della musica che ha accompagnato migliaia di generazioni dagli anni '60, vendendo nel corso della carriera più di 100 milioni di dischi, record assoluto per un complesso italiano: lunedì 8 luglio i Pooh saliranno sul palco del Ferrara Summer Festival, appuntamento musicale organizzato dall'associazione Butterfly, con il loro tour 'Amici x Sempre'. Il gruppo formato da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli sarà in piazza Ariostea per rivivere con il pubblico oltre cinquant'anni di musica.

"Continuiamo a lavorare in vista della quinta edizione - commenta il presidente dell'associazione Butterfly, Fabio Marzola - per una rassegna musicale sempre più varia e ampia, che spazia tra i vari generi per rendere il festival allettante a tutte le fasce d'età".

Il cartellone del Ferrara Summer Festival prevede, tra piazza Trento e Trieste e piazza Ariostea, il 21 giugno il format Deejay Time, il 26 Annalisa, il 30 Tommaso Paradiso, il 2 luglio Coez e Frah, che inizieranno il tour estivo proprio da Ferrara, il 6 Tedua, il 7 Calcutta. In programma anche, il 4 luglio, l'unica data italiana della band rock statunitense Extreme.





