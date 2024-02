Comitato bioetica, preoccupa la delibera E-R sul fine vita

La Regione Emilia-Romagna, nella sua delibera che regola il suicidio medicalmente assistito ha travisato la risposta del Comitato nazionale di bioetica, citato nella delibera. Lo dice la presidenza del comitato che sostiene che il riferimento sia "improprio", in particolare per quanto riguarda i comitati etici territoriali. "La presidenza del Cnb - si legge nel comunicato - esprime profonda preoccupazione per la lettura incongrua del documento approvato ed esorta la Giunta regionale a rettificare l'improprio riferimento".



