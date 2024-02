Bellini parla due ore in aula, non c'entro con la strage

"Non ho niente a che fare con Bologna, è tutto inventato". Lo ha quasi gridato Paolo Bellini, imputato nel processo sulla Strage del 2 agosto 1980 durante quasi due ore di dichiarazioni spontanee nel processo di appello.

"Io non posso aver minacciato e non minaccio i magistrati.

Non posso minacciare i giudici, sono andato in Sicilia nel 1992 dopo la morte di Falcone e Borsellino per salvare i giudici, ho sempre amato i giudici, fatto tutti i favori di questo mondo", ha aggiunto in un altro passaggio, lui che in estate è stato arrestato anche per le minacce al presidente della Corte di primo grado, Francesco Caruso.

Un'ampia parte delle dichiarazioni è stata dedicata alla sua moglie, che lo ha accusato, Maurizia Bonini. La donna, ha detto l'imputato "mente su tutti i fronti". L'imputato ha ribadito la richiesta di essere messo a confronto con lei: "Facciamo i confronti con la Bonini, era al corrente di alcune cose. Mettete 30 chilometri di paravento, ma sono io che ho paura di lei non il contrario. La conosco molto bene". E ancora: "Mia nipote avrebbe potuto testimoniare la verità sul banco dei testimoni, le è stato vietato dai Bonini"



