Arte e scienza in piazza Maggiore nel nome di Golinelli

Per ricordare Marino Golinelli la Fondazione che porta il suo nome organizza, sabato 17 febbraio, una festa con arte e scienza in Piazza Maggiore a Bologna, dove dal 2005 al 2014 l'imprenditore, collezionista d'arte e filantropo diede vita a La Scienza in Piazza. La Fondazione Golinelli, per rendere omaggio al suo fondatore, scomparso due anni fa a 101 anni, chiama a raccolta la cittadinanza dalle 11 alle 18: il Crescentone ospiterà In piazza con Marino, un gioco urbano partecipativo che, combinando attività interattive ed esperienze digitali, coinvolgerà in prima persona cittadini e cittadine di ogni età.

Come nel tabellone di un grande gioco da tavolo, sul Crescentone saranno allestite cinque postazioni, ricavate secondo il Diagramma di Voronoi, una tecnica di partizionamento dello spazio che si basa su regole matematiche e geometriche specifiche. In natura ci sono svariati esempi di auto-organizzazione della materia che seguono questo particolare tipo di tassellatura, come le macchie delle giraffe, le venature delle foglie, i disegni sulle ali delle libellule. La piazza sarà suddivisa in tasselli, rivestiti con moquette colorata, che diventeranno il palcoscenico per attività esperienziali e collaborative con le più avanzate tecnologie digitali e di gamification. Le cinque postazioni richiamano alcune delle opere esposte nella mostra 'I preferiti di Marino. Capitolo I', in un ponte ideale che collega il gioco in piazza al percorso espositivo allestito al Centro Arti e Scienze Golinelli, dove fino al 2 giugno si possono ammirare gratuitamente quaranta capolavori della collezione privata di Marino e Paola Golinelli.



