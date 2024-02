Rallenta lo sciame sismico nel Parmense

Rallenta ma non si arresta lo sciame sismico che da alcuni giorni interessa la Val Baganza nel Parmense. Sono oltre 130 le scosse che si sono susseguite sul territorio - la più forte di magnitudo 4.2 alle 13.06 di ieri avvertita anche in città a Parma - registrate in particolare nei comuni di Langhirano, Calestano, e Fornovo di Taro. L'ultima - certifica l'Ingv sul suo sito - questa mattina alle 8.24 a Langhirano con una magnitudo di 2.3.

Dalla scossa più intensa riportata ieri all'ora di pranzo, sono stati registrati 21 movimenti: i più rilevanti, sempre ieri nel pomeriggio e in serata, a Langhirano, alle 17.38 con una magnitudo 3.7 e a Calestano alle 21.25 con una magnitudo di 3.1.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA