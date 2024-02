Piantedosi visita il complesso dell'Osservanza a Imola

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato a Imola (Bologna) in visita al cantiere del complesso Osservanza, dove è in atto un piano di riqualificazione. "Questo progetto - ha detto il ministro - è di grandissima valenza strategica per la città e testimonia quanto sia importante investire nella rigenerazione urbana per trasformare spazi abbandonati e degradati in nuove opportunità per la crescita economica e sociale dei territori. Qui la sfida è stata raccolta con grande coraggio e visione, per dare risposte concrete alla comunità. Oggi ho avuto modo di apprezzare i tanti interventi pubblici in corso e, visitando l'autodromo, ho potuto vedere quanto si sta facendo per realizzare un evento che rappresenta una eccellenza del territorio ed una vetrina internazionale per tutto il Paese".

"La visita del ministro - ha aggiunto il sindaco Marco Panieri - è l'occasione per valorizzare il lungo lavoro svolto in questi anni per il recupero dell'Osservanza e in particolare voglio sottolineare la sinergia e il gioco di squadra tra i vari enti coinvolti: il ministero stesso, la sovrintendenza, il Conami, la Città Metropolitana e il Nuovo circondario imolese" Si tratta di un piano urbano integrato, 'Parco dell'innovazione-complesso dell'Osservanza' in un'area di 123mila metri quadri, un tempo un manicomio, adiacente al centro storico e all'Autodromo che vedrà la nuova sede dell'Accademia musicale internazionale, spazi per innovazione e sostenibilità, nuova sede del circondario imolese, un laboratorio sulla storia della psichiatria e un info-point/laboratorio cicloturismo metropolitano. L'avvio dei cantieri è stato tra ottobre e novembre 2023, con lavori da 280 a 728 giorni.



