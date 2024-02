La Filarmonica della Scala per i 50 anni di Musica/Realtà

In occasione del cinquantesimo anniversario di Musica/Realtà, la rassegna di concerti e incontri fondata da Claudio Abbado, dal compositore Luigi Nono e dal pianista Maurizio Pollini, il cui primo ciclo si concluse nel 1973 con un memorabile concerto diretto a Reggio Emilia proprio da Claudio Abbado con l'Orchestra di Budapest, solisti lo stesso Pollini e il soprano Slavka Taskova Paoletti, il 13 febbraio prossimo alle 20.30, il Teatro Valli di Reggio Emilia ospiterà un concerto straordinario della Filarmonica della Scala.

La serata celebra anche altri due importanti anniversari per il mondo della musica: i cento anni dalla nascita di Luigi Nono e il decimo anniversario della scomparsa di Claudio Abbado, che della Filarmonica della Scala fu il fondatore nel 1982. La locandina del concerto ha un valore simbolico e presenta lo stesso programma diretto da Abbado nel 1973: sul podio, Ingo Metzmacher, tra i più esperti interpreti della musica del nostro tempo, dirigerà "Como una ola de fuerza y luz" di Nono e la Sinfonia N. 3 di Beethoven.

Alla tastiera, nel posto che fu di Pollini, ci sarà Pierre-Laurent Aimard mentre la voce di soprano sarà quella di Serena Sàenz con la regia del suono di Paolo Zavagna. Il carattere fortemente politico sociale di Musica/Realtà trovava risonanza nelle due composizioni: "Como una ola" è un omaggio al sindacalista cileno Luciano Cruz morto accidentalmente nel '72 e insieme un inno e un invito alla lotta; dell'Eroica è noto il ritiro della dedica a Napoleone da parte di Beethoven, sdegnato dall'incoronazione a imperatore vista come tradimento degli ideali rivoluzionari, un atto di coscienza e di resistenza. La riproposizione di quel programma oggi, è un modo vivo, concreto e propositivo di rapportarsi alla storia musicale recente, celebrando tre ricorrenze sovrapposte.



