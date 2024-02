Fece intervista su scuola, confermata sospensione a studente

È stato notificato ieri mattina il provvedimento di sospensione di 12 giorni da scuola a Damiano Cassanelli, studente dell'Ites Barozzi di Modena, dopo alcune sue dichiarazioni in una intervista sulla scuola. A confermarlo è l'avvocato Stefano Cavazzuti che difende il ragazzo. Come già era stato annunciato nei giorni scorsi, "presenteremo ricorso al Tar per ottenere l'annullamento del provvedimento", sottolinea il legale.

Dalla lettura dell'atto, secondo l'avvocato, "si evince che a motivarlo siano state alcune frasi tratte da un'intervista video che Damiano avrebbe reso alla stampa durante la manifestazione del 28 novembre 2023, ritenute dal Consiglio dell'istituto Barozzi di rilevante contenuto diffamatorio per l'istituzione scolastica e per gli operatori scolastici coinvolti".

Il legale ritiene però che non ci si possa limitare all'estrapolazione di alcune frasi dall'intervista, ma che sia necessario vedere il video nella sua interezza. "L'immagine della scuola che ne esce è assolutamente positiva - insiste - si coglie l'amore di Damiano per la sua scuola, il desiderio di renderla migliore attraverso il dialogo e il confronto".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA