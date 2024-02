Scarcerato e espulso dopo arresto per violenza sessuale

Il ventenne di origine somala, non regolare in Italia, arrestato dalla polizia per l'aggressione a sfondo sessuale avvenuta martedì sera in via Belle Arti, a Bologna, è stato scarcerato. Lo ha deciso il giudice applicando l'articolo 121 del codice di procedura penale, ritenendo di non dover applicare ulteriori misure cautelari nei suoi confronti.

Il giovane, accusato di violenza sessuale, è stato comunque allontanato: la stessa polizia in mattinata lo ha accompagnato al Cpr di Milano, per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

Il ventenne aveva avvicinato una donna di 30 anni che stava rientrando a casa, tentando di baciarla e poi molestandola.

Messo in fuga dalle grida della vittima, poco dopo se l'era presa anche con una studentessa ventenne intervenuta per soccorrere la donna aggredita, colpendola con un calcio per scappare. Qualche minuto più tardi era stato rintracciato e arrestato da una pattuglia del commissariato Due Torri.

