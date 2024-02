Intelligenza artificiale, in Italia il know-how americano

Decine di esperti americani di intelligenza artificiale porteranno in Italia la loro esperienza per contribuire alla crescita di competenze, intuizioni e prospettive sulle tecnologie emergenti. È quanto prevede una collaborazione siglata tra Search on media group, organizzatore di 'Wmf - We Make Future', e la società specializzata Prophets of AI. Una collaborazione che riguarda l'Italia, ma anche Spagna, Bulgaria e Turchia. In base all'accordo gli speaker di Prophets of AI saranno ospitati negli eventi Search On ma anche in altre manifestazioni o iniziative sull'intelligenza artificiale. Nel parterre della società specializzata ci sono fra gli altri Andreas Welsch, Jerry Kaplan, Ben Goertzel e David Hanson, che hanno dato contributi significativi all'avanzamento dell'intelligenza artificiale, della robotica e dei campi della coscienza, provenienti da background diversi come scienze informatiche, arte, finanza e informatica.

"Siamo entusiasti di questa collaborazione che va nella direzione che come Search On e Wmf percorriamo sin dal 2016 - spiega Cosmano Lombardo, fondatore e ceo di Search on media Group - promuovere educazione e formazione sui temi dell'AI, attraverso la condivisione delle conoscenze e delle competenze.

Grazie agli speaker di Prophets of AI apriamo al nostro Paese la possibilità di accedere alla visione e alle esperienze di esperti che stanno contribuendo a comprendere e a delineare gli sviluppi dell'intelligenza artificiale a livello globale". Con Wmf, aggiunge Matthew Chavira, ceo di Prophets of AI, condividiamo la missione "di plasmare un futuro migliore attraverso contributi collettivi".



