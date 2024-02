Strage Bologna: Pg, 'video Polzer non può essere delle 13.15'

"La difesa dice che l'orologio della anonima signora dietro Paolo Bellini segna le 13.15. Quelle immagini non potevano essere girate alle 13.15 perché il treno su cui si trovava Polzer non era più sul posto alle 13.15 e lui non avrebbe mai potuto girare le riprese a quell'ora". Così il pg di Bologna, Nicola Proto, ha provato a smontare la tesi dell'orologio avanzata dai difensori dell'ex di Avanguardia nazionale, Paolo Bellini, nell'ambito del processo davanti alla Corte d'assise d'appello di Bologna per la strage del 2 agosto 1980.

I legali dell'ex terrorista sostengono, infatti, che nel video girato dal turista tedesco in stazione si vede che dietro l'uomo identificato come Bellini appare una donna con al polso un orologio che segnerebbe le 12.15 o le 13.15, orari incompatibili con la presenza di Bellini in stazione, secondo quanto detto dall'ex moglie Maurizia Bonini.

"Sul binario - spiega però il pg Proto - rimasero solo le carrozze 9 e 10, mentre Polzer si trovava nella carrozza 11, che poco dopo l'esplosione (che avvenne alle 10.25, ndr) fu spostata per consentire il passaggio dei soccorsi dal binario 1 al binario 3". Proto poi cita quella che definisce una "prova formidabile". Ovvero le immagini di un filmato di una tv amatoriale in cui il cameramen inquadra l'orologio del terzo binario che segna le 11.23 e dal treno su cui viaggiava Polzer erano già state staccate le carrozze dalla 11 alla 14. Quindi secondo la ricostruzione della Procura generale, Polzer alle 13.15 non avrebbe potuto fare quelle riprese perché la carrozza su cui si trovava era già stata spostata altrove. L'accusa ha dato quindi parere negativo all'acquisizione della copia analogica del video girato da Polzer e dello svolgimento di una perizia per accertare l'orario dell'orologio della anonima signora, come chiesto dalla difesa di Bellini. "Tale perizia ci porterebbe su un terreno scivoloso già superato da prove documentali", ha detto Proto.

