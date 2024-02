Lepore, per Due Torri raccolti 4,2 milioni grazie all'Art Bonus

"Abbiamo raccolto 4,2 milioni di donazioni dai privati grazie all'Art Bonus" per le Due Torri. A dirlo è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso di un incontro in Comune per presentare l'accordo sottoscritto con l'Università per il monitoraggio delle Due Torri. Questi fondi "serviranno anche alla manutenzione dell'Asinelli, che è in salute ma è una torre di più di 900 anni e ha bisogno di attività di manutenzione e restauro". L'obiettivo è quello di riaprire la torre appena completate queste operazioni, una volta che la Garisenda sarà messa completamente in sicurezza. "Queste risorse private sono molto preziose - conclude Lepore - perché i fondi del Pnrr messi a disposizione dal Governo arriveranno a rendiconto. Il Comune è finanziariamente esposto per tutti gli interventi e queste risorse private sono una boccata d'ossigeno importante".

