Claudio Borghi nel Cda dell'Istituto superiore di sanità

Claudio Borghi è stato designato nuovamente dal Ministro dell'università e della ricerca tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

"Avere rinnovato l'incarico è un grande onore. Continuerò a ricoprire questo ruolo con grande responsabilità - commenta Borghi - Ho il privilegio di portare il contributo e l'esperienza di un sistema che integra sanità e università. Con risultati straordinari sul fronte della ricerca e dell'assistenza".

Borghi è direttore di Medicina interna cardiovascolare dell'Irccs, ordinario di Medicina interna all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e membro del Senato Accademico.

Autore o co-autore di oltre 560 lavori scientifici peer-reviewed su riviste internazionali, ha contribuito alla stesura delle linee guida di società scientifiche nazionali ed internazionali ed è membro del comitato editoriale di riviste scientifiche internazionali nell'ambito delle malattie cardiovascolari. È inoltre membro del Council della International society of hypertension (Ish), del Council della European society of hypertension (Esh), del nucleus del working group of pharmacotherapy, e membro ex-officio del working group on hypertension della Società europea di cardiologia.



