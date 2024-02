Adriana Mascagni rivive a Bologna nelle sue canzoni

Molti cattolici e non solo hanno cantato le sue canzoni senza probabilmente sapere chi le avesse scritte, "Povera voce", "Grazie Signore", "La pietra", "Miserere", "Al mattino", "Il mio volto", "Aria di neve", per citarne alcune. Il canto è stata la grande traccia che ha lasciato Adriana Mascagni, cantautrice, allieva e amica di don Luigi Giussani fin da adolescente.

Alcune di queste canzoni si potranno ascoltare domani, 8 febbraio alle 21 al Teatro Arena del Sole di Bologna (ingresso libero), nel nuovo appuntamento proposto dall'Associazione Culturale Incontri Esistenziali dal titolo "Amica del Mistero", dedicato all'avventura artistica e umana di Adriana Mascagni.

Morta poco più di un anno fa, Adriana resta una testimonianza appassionata di come il canto sia l'espressione più autentica della fede cristiana. "Mi sono chiesta tante volte che cosa è il canto. - ha scritto Adriana Mascagni -: il canto per me è il punto più alto e sublime di tutte le arti, nel senso che la pittura, la poesia, quando sono arte, diventano canto". Nel corso della serata ad interpretare le canzoni di Adriana ci sarà la voce di Valentina Oriani accompagnata da Marco Squicciarini alla chitarra, Andrea Mascetti al violino, con Giovanni Zola, il figlio di Adriana, voce recitante.



