Ravenna 'porto sicuro' per nave ong con 134 migranti a bordo

Ravenna è stata nuovamente individuata come "porto sicuro" per l'arrivo della nave Ong Geo Barents di Medici senza Frontiere che ha recuperato 134 migranti e che arriverà a Porto Corsini-Terminal Crociere sabato 10 febbraio, con orario ancora non ben definito. Lo comunica la Prefettura ravennate.

La nave si trova a 43 miglia nautiche da Zawiah, zona di Search and Rescue (Sar) libica e ha davanti a sé dunque diversi giorni di navigazione. Ha soccorso in mare 87 uomini, 13 donne, 34 minori di cui 15 non accompagnati. Sono persone di nazionalità diversa, provengono da Palestina, Siria, Pakistan, Bangladesh, Marocco, Egitto, Etiopia ed Eritrea.

Per questo pomeriggio il prefetto ravennate Castrese De Rosa ha convocato una prima riunione del tavolo di coordinamento per stabilire tempi e modalità per l'accoglienza.

Sarà l'ottavo sbarco di navi ong nel porto di Ravenna, a partire dal 31 dicembre 2022, il terzo per la Geo Barents dopo l'ultimo avvenuto il 3 gennaio scorso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA