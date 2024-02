Una cinquantina di agricoltori si è data appuntamento in presidio nei pressi del casello autostradale della A14 a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese.

A quanto appreso la manifestazione - cui i produttori agricoli sono giunti con i loro trattori - si sta svolgendo in maniera statica e in modo molto civile.

Sul posto, per la gestione della viabilità, gli agenti della Polizia Locale.



