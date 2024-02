Modenantiquaria, da 37 anni l'eccellenza della tradizione

Nelle aste d'arte internazionali del primo semestre 2023 tutti i settori hanno perso quota rispetto all'anno precedente, ma non il segmento degli Old Masters, a conferma di un interesse per l'arte classica sempre più evidente: l'opera antica si dimostra un bene rifugio, un investimento sicuro. In questo scenario di rimonta per l'arte antica torna Modenantiquaria, la più longeva e visitata manifestazione internazionale dedicata all'Alto Antiquariato in Italia, che dal 10 al 18 febbraio a ModenaFiere rinnova l'appuntamento per la 37/a edizione a esperti del settore, designer e amanti dell'arte.

Affiancano e completano Modenantiquaria il salone Petra, alla trentesima edizione, con un nuovo concept dedicato al design outdoor e al paesaggio, e la terza edizione di Sculptura, sezione con i capolavori italiani dal XIII al XX secolo. Saranno 120 le gallerie presenti, dall'Italia e dall'estero, "un connubio perfetto tra arte, passione ed affari" come anticipa l'Amministratore delegato di ModenaFiere, Marco Momoli.



