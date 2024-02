Lo Cascio e Giordana omaggiano Pasolini con lo spettacolo Pa

Luigi Lo Cascio, interprete, e Marco Tullio Giordana, regista, mettono in scena Pier Paolo Pasolini nello spettacolo "Pa", il 7 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Carpi per il ciclo "L'altro teatro". Un allestimento in cui si ricompone il sodalizio che ha dato al cinema italiano "Romanzo di una strage" su piazza Fontana, "Sanguepazzo", "I cento passi", in cui Giordana lanciò Lo Cascio, e "La meglio gioventù", il cui titolo era preso proprio da Pasolini.

Figura unica del '900, che Marco Tullio Giordana aveva già affrontato nel film "Pasolini, un delitto italiano" del 1995, e che ora prende vita in teatro nel centenario della nascita.

"Pa'" è stato scritto a quattro mani da regista e protagonista, partendo da poesie dell'intellettuale d'origine bolognese, e usando come titolo il soprannome con cui qualcuno chiamava l'artista, che fu scrittore, giornalista e regista cinematografico: "Il vocativo con cui lo chiamavano i ragazzi, - ha spiegato Lo Cascio - una locuzione affettuosa che avvicina, un modo per entrare in relazione col suo mondo interiore e scoprirne i lati più bui e fragili". Un nome usato anche da Francesco De Gregori per la canzone "A Pa" dedicata a Pasolini nel 1985. Lo spettacolo, afferma Giordana, è "una cernita nell'opus pasoliniano immenso che non ha certo l'ambizione di dire tutto né fornire il quadro nemmeno abbozzato, ma di scegliere cosa abbiamo scoperto per noi di indispensabile".

Prodotto dal Teatro Stabile del Veneto, "Pa'" vede in scena anche Sebastien Halnaut.



