Ciclismo, il 2 settembre a Bologna Appenninica Mtb Stage Race

Dopo l'atteso arrivo a Bologna del Tour de France 2024, in programma il 30 giugno, anche le 'ruote grasse' della Mountain Bike vivranno la loro ribalta sotto le due torri. Lunedì 2 settembre 2024 la partenza ufficiale della sesta edizione di Appenninica Mtb Stage Race, la più importante corsa a tappe Mtb italiana, avrà infatti luogo dal capoluogo dell'Emilia-Romagna, da dove aveva già preso il via in occasione della sua prima edizione nel 2019.

Sarà proprio la collina della Madonna del San Luca, già teatro di una cronoscalata nel 2019 e nella tappa del Tour de France, il teatro del primo atto di Appenninica Mtb Stage Race 2024.

Lunedì 2 settembre, la corsa a tappe sui sentieri dell'Appennino dell'Emilia-Romagna partirà dall'Arco del Meloncello, per affrontare l'iconica ascesa del San Luca.Dopo la partenza della prima frazione, la corsa a tappe entrerà subito nel vivo raggiungendo i sentieri dell'Appennino dell'Emilia-Romagna attraverso la Via degli Dei, lo storico percorso escursionistico che collega Bologna a Firenze e viene attraversato ogni anno da migliaia di appassionati di trekking.





