Auto investe pedone su marciapiede a Bologna, ferite lievi

Un anziano pedone che si trovava su un marciapiede è stato investito da un'auto che, in seguito a una sbandata, lo ha travolto dopo avere abbattuto anche alcuni paletti di protezione e una colonnina dell'Enel. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Massarenti, a Bologna, un tratto di strada dove vige il limite dei 30 km orari. Il 75enne investito è stato soccorso dal 118, sul posto con ambulanza e automedica: è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Incolume la donna alla guida dell'auto, una Volkswagen Polo.

La macchina stava procedendo su via Massarenti in direzione centro quando, poco dopo l'incrocio con via Manfredi, per cause da chiarire ha sbandato a sinistra, invadendo la corsia opposta e piombando sul marciapiede. Per i rilievi di legge e per ricostruire cause e dinamica dell'incidente è intervenuta la polizia locale.

