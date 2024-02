False recensioni al supermercato, denunciato ex dipendente

Sul profilo Google del supermercato erano cominciate ad apparire delle false recensioni, o meglio, delle risposte alle recensioni dove lo stesso titolare denigrava il supermercato, accusando i dipendenti di scarsa professionalità e consigliando ai clienti di andare dalla concorrenza. Una situazione paradossale, emersa, come ricostruisce la stampa locale, nella scorsa estate in provincia di Rimini, che è finita con una denuncia ai danni di un ex dipendente.

Il supermercato, infatti, ha denunciato un impiegato che si è licenziato: lui stesso aveva aperto il profilo su Google e, dopo aver lasciato il lavoro, ha mantenuto le password. Sarebbe stato lui, secondo la denuncia presentata alla polizia postale, ad aver lasciato queste risposte alle recensioni, a nome del supermercato, nel profilo.

La procura di Bologna, competente per i reati informatici a livello distrettuale, ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona.



