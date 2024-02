World Press Photo a Bologna, in mostra gli scatti premiati

È allestita per la prima volta a Bologna, dal 3 al 25 febbraio nel sottopasso di Piazza Re Enzo, la mostra World Press Photo, promossa dalla Cineteca in collaborazione con Foto Image, con gli scatti premiati dal più prestigioso concorso fotogiornalistico internazionale. Sarà esposta una selezione degli scatti in concorso all'ultima edizione del World Press Photo, che dal 1955 premia il meglio del fotogiornalismo proveniente da tutto il mondo.

A questa 66/a edizione hanno partecipato 3.752 fotografi di 127 paesi, per un totale di 60.448 fotografie. Come ha scritto Brent Lewis, photo editor del New York Times e presidente della giuria, "le fotografie che abbiamo scelto sono indicative di quest'epoca e serviranno come documenti storici a cui le generazioni future potranno guardare e dalle quali, ci auguriamo, imparare".

La mostra arriva a Bologna, dopo aver toccato sessanta città nel mondo, sulla scia di una lunga collaborazione tra la Cineteca e Foto Image: dal 2018, infatti, una serata del cartellone estivo di proiezioni in Piazza Maggiore, 'Sotto le stelle del cinema', è dedicata proprio alla visione sul grande schermo degli scatti vincitori del concorso World Press Photo.

L'esposizione è accompagnata da una serie di incontri con fotografi e professionisti del mondo della fotografia di fama internazionale, tra cui Fulvio Bugani, Camilla Ferrari, Magdalena Herrera, Carol Korting: workshop, talk e letture portfolio si terranno al Cinema Modernissimo e nello studio fotografico Foto Image. In particolare sabato 10 febbraio, alle 18.30, sarà proiettato il film 'Pop' di Joel Meyerowitz, che sarà in videocollegamento.



