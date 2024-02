Vadim Repin e Nikolai Lugansky in concerto a Ferrara

Artisti acclamati in tutto il mondo, formano da tempo un duo molto affiatato: sono il violinista siberiano Vadim Repin e il pianista moscovita Nikolai Lugansky che si esibiranno al Teatro Comunale "Claudio Abbado" per la stagione concertistica di Ferrara Musica il 5 febbraio alle 20,30.

Nel corso della serata il duo accompagnerà il pubblico in un omaggio a tre compositori le cui Sonate hanno ridisegnato la concezione del duo per violino e pianoforte: Cesar Franck, Claude Debussy e Edvard Grieg. Già ospite di Ferrara Musica nel 2007 e nel 2011, Vadim Repin a 17 anni è stato il più giovane vincitore di sempre del Concorso "Reine Elisabeth" di Bruxelles esibendosi poi con le maggiori orchestre della scena internazionale. Suona il violino 'Rode' di Antonio Stradivari del 1733. Per Nikolai Lugansky, vincitore dei concorsi "Ciajkovskij", "Bach" e "Rachmaninov", si tratta invece di un debutto a Ferrara.

II programma prende avvio con la Sonata per violino e pianoforte in sol minore di Debussy, un brano scritto durante la prima guerra mondiale, dal compositore già molto malato, e rappresenta una sorta di manifesto di orgoglio nazionaleA seguire la Sonata per violino e pianoforte N. 3 di Grieg, composta tra 1886 e 1887: dominata da tinte cupe e drammatiche, rimane la più popolare delle tre Sonate composte da Grieg. Nella seconda parte Repin e Lugansky interpreteranno la Sonata per violino e pianoforte in la maggiore di Franck. Scritta nel 1886, fu dedicata al grande virtuoso Eugène Ysaye, il quale la suonò lo stesso anno a Bruxelles.



