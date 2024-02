Tenta di accendere stufa e rimane ustionata, grave 88enne

Una donna di 88 anni è rimasta gravemente ferita - con ustioni su tutto il corpo - dopo esser stata investita dalle fiamme mentre cercava di accendere una stufa, intorno alle 13, in una abitazione a Parola di Fontanellato, nel Parmense. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza e l'Elisoccorso, i Vigili del Fuoco con due mezzi, i Carabinieri e la Polizia Locale.

La signora è stata condotta in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni e si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. A quanto appreso, il marito è stato portato in ambulanza all'ospedale di Vaio per intossicazione.





