Ancora tre morti sulle strade dell'Emilia-Romagna, in due incidenti che si sono verificati nel pomeriggio.

Due coniugi sono morti in uno schianto frontale si è verificato intorno alle 15.30 nella galleria Ca' Manarino sulla Statale 63 di Casina, sull'Appennino di Reggio Emilia.

Nell'impatto una donna di 83 anni, Elena Giorgini, ha perso la vita. Il marito, di 89 anni, è morto dopo essere arrivato in condizioni disperate all'ospedale Maggiore di Parma. Non sarebbero invece in gravi condizioni gli altri due feriti portati a Reggio. Alla guida della Fiat Punto in cui viaggiavano le due vittime c'era il figlio di 46 anni. Sull'altra auto, una Ford Kuga, un 25enne reggiano.

Sempre nel pomeriggio, sulla E45 un camion ha impattato contro le barriere di un cavalcavia a Mercato Saraceno, Cesenate ed è volato per alcune decine di metri. L'autista del mezzo non ha avuto scampo. La carreggiata è rimasta chiusa.



