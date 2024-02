A Bologna 'la scienza in dispensa', incontri per parlare di cibo

Dove è nata la pasta? Ha senso parlare di nazionalismo gastronomico? E avere nostalgia dei prodotti di una volta? sono queste alcune delle domande a cui si proverà a rispondere con 'la scienza in dispensa' ciclo di cinque incontri in programma alla libreria.coop Ambasciatori di Bologna dal 6 febbraio al 26 marzo.

In ognuno degli appuntamenti la presentazione di un libro sarà occasione di approfondimento con una serie di esperti.

Martedì prossimo si comincerà con 'Gastronazionalismo' libro edito da People firmato da Andrea Bezzecchi, Anna Claudia Cecconi e Michele Antonio Fino, che si confronteranno con il sociologo della comunicazione, Massimiliano Panarari.

Il 20 febbraio, Alberto Grandi in un dialogo con Cristian Maretti, presidente Legacoop Agroitticoalimentare parlerà di "Storia delle nostre paure alimentari" (Aboca).

Il 5 marzo Luigi Cattivelli, presenterà il suo 'Pane nostro.

Grani antichi, farine e altre bugie" (il Mulino) con la direttrice della rivista Consumatori, Paola Minoliti. Il 19 marzo, spazio alla dimensione storico-sociale dell'alimento italiano per eccellenza: la pasta. con la presentazione "Il paese dei maccheroni. Storia sociale della pasta" (Donzelli) con l'autore Alberto De Bernardi e a presidente di Coop Italia Maura Latini. E infine il 26 marzo toccheà al libro "La foglia di fico. Storia di alberi, donne e uomini" con l'autore, Antonio Pascale e la presidente di Granlatte, Simona Caselli.



