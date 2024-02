Sos enzimi pancreas, tam tam di solidarietà da Piacenza

Dopo l'appello social di Fedez sulla carenza dei farmaci a base di enzimi pancreatici dal quotidiano piacentino Libertà arriva una storia di generosità: dalle colonne del giornale un paziente di Grazzano Visconti che da molti anni vive senza pancreas nei giorni scorsi aveva scritto dicendo di esserne rimasto senza. Oggi il "lieto" fine: un ex militare che ha di recente perso sua moglie ha donato i farmaci della consorte al paziente che ne aveva bisogno.

L'appello su Libertà era stato lanciato da Gigi Ghia, paziente che da molti anni utilizza il farmaco Creon recentemente contingentato - quindi razionalizzato - fino al dicembre 2025. Ieri mattina alle 8 il colonnello Giovanni Fuochi, ex comandante dell'aeroporto di San Damiano, letto l'articolo ha contattato la redazione spiegando che la moglie Giovanna, scomparsa pochi mesi fa per una ischemia intestinale, fu operata di carcinoma maligno e fu pancreatomizzata. È vissuta per 17 anni senza ulteriori conseguenze proprio grazie al Creon.

"La sua scomparsa è stata improvvisa e mi sono ritrovato con un'ingente scorta di quel farmaco ancora sigillata" ha spiegato il militare che, trovato il contatto, ha consegnato tutto già prima di mezzogiorno al signor Ghia.

"Mi sento già un suo amico. La giornata è cambiata. Vi ringrazio perché mi avete dato la possibilità di fare qualcosa di giusto". Alla redazione di Libertà ieri sono giunte anche altre chiamate di persone che offrivano aiuto: "Il mio medico mi aveva prescritto questo farmaco, ma per un problema a mio avviso troppo leggero. Quando sono arrivata a casa, non me la sono sentita di prenderlo e l'ho lasciato così com'era. Scade nel 2025. Se a qualcuno dovesse servire ce l'ho". Lo stesso primario di Gastroenterologia a Piacenza Giovanni Aragona aveva invitato chi non ha bisogno del Creon - e quindi lo usa ad esempio per la digestione o un po' di irritazione - a lasciarlo a chi invece lo utilizza quotidianamente perché in lotta con la fibrosi cistica, una forma di pancreatite cronica, o il tumore al pancreas.

