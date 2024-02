Sassuolo: out Matheus Henrique e Berardi, Kumbulla pronto

Sabato contro il Bologna, squalificato il campione olimpico di Tokyo Matheus Henrique, un'altra assenza importante per il Sassuolo sarà quella di Berardi, fuori ancora per alcune settimane. Sarà molto probabilmente Bajrami a sostituire il centrocampista da affiancare a Boloca. Dionisi deve decidere se insistere con il 4-2-3-1 oppure optare per una difesa a tre.

Nel reparto arretrato troveranno posto ancora lo scozzese Doig (manca Toljan) e Pedersen sulla destra, con Erlic e Ferrari coppia centrale nella difesa a quattro. Castillejo è destinato a sostituire Berardi ma non si escludono altre soluzioni. Da valutare le condizioni di Defrel, Racic e Obiang possibili assenti. Dovrebbe invece essere a disposizione l'ultima arrivato, il difensore Marash Kumbulla ceduto in prestito dalla Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA