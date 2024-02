San Valentino, a Bologna messa e cena di gala per i single

La domenica, una camminata romantica per la città rivolta a tutti gli innamorati, che siano corrisposti o non ancora, toccando alcuni punti simbolici, chiese, monumenti e anche la casa di Lucio Dalla. Il giorno successivo, una messa e una cena di gala riservate ai single.

Sono due eventi organizzati per l'11 e 12 febbraio dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di via San Felice a Bologna e dal suo parroco, don Davide Baraldi, in collaborazione con l'Ufficio pastorale Famiglia.

Non è la prima volta che, in occasione di San Valentino, la parrocchia si contraddistingue per iniziative inedite dedicate all'amore nella sua valenza universale "aperte a tutti, fidanzati, separati, risposati, senza dimenticare i single, proprio tutti, siamo sempre andati incontro a varie sfumature", ricorda Don Davide.

Nel 2022 fece notizia la disponibilità ad accogliere agli incontri sull'amore anche gli omosessuali. "Il messaggio che il vescovo (il cardinale Matteo Zuppi, ndr) ha voluto dare fin dal suo arrivo a Bologna è che l'amore è una cosa universale, che permette di diventare sensibili anche ad esperienze spirituali, di approfondire la sensibilità dell'animo umano - spiega don Davide - quindi ha sempre voluto che attraverso l'amore potessimo intercettare tutti, perché non rimanesse escluso nessuno. Un conto sono le questioni sacramentali. Nella prima lettera di Giovanni si legge che 'chi ama ha conosciuto Dio' e non si dice chi ama in un certo modo... Partiamo dal sentimento universale dell'amore e cerchiamo di far sentire tutti inclusi e accolti".



