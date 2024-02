Maschere di carnevale senza indicazioni, tre negozianti multati

Migliaia di maschere di Carnevale sequestrate dalla Guardia di Finanza di Rimini perché vendute senza tutte le prescrizioni del legge e in particolare le informazioni sulla composizione e materiali. Tre negozianti di nazionalità cinese sono stati sanzionati in via amministrativa con ammende che possono arrivare fino a 26mila euro ciascuna.

In particolare, le attività investigative dei militari del gruppo Gdf di Rimini, hanno portato al sequestro di maschere e giochi per Carnevale potenzialmente non sicuri per la salute degli acquirenti. Oltre 15mila pezzi, per un valore commerciale di 37mila euro, sono stati sequestrati tra costumi, maschere e cappelli carnevaleschi senza informazioni previste per norma, soprattutto in relazione ai potenziali danni conseguenti al contatto con la pelle.

