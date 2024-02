Dedicato ad Arte Fiera Bologna il primo francobollo del 2024

È dedicato alla Fiera dell'Arte di Bologna il primo francobollo italiano del 2024 per celebrare il cinquantesimo anniversario della manifestazione. La vignetta riproduce una foto d'epoca raffigurante gli stand della Fiera di Bologna in occasione della seconda edizione del 1975, su cui si staglia il logo della manifestazione fieristica.

Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione del francobollo è firmato da Gianpiero Calzolari, presidente BolognaFiere SpA, il quale ricorda che ArteFiera è la più longeva fiera d'arte italiana e una delle prime ad aver aperto in Europa. "Prese il via in sordina nel 1974, come una piccola sezione dedicata all'arte moderna e contemporanea - ricorda ancora Calzolari - all'interno della Fiera Campionaria, una manifestazione di grande successo che rappresentava allora uno dei fiori all'occhiello di BolognaFiere. Fu una grande intuizione, e tra l'ente fieristico bolognese e il mondo dell'arte scoccò letteralmente una scintilla: l'anno seguente gli espositori, da una decina della prima edizione, erano già diventati 200; nel 1976 sfioravano le 300 presenze, includendo alcune fra le migliori gallerie europee e perfino americane di quel momento".



