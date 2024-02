Col progetto 'buon fine' nel 2023 donate 1900 tonnellate di cibo

Sono andate a 'buon fine' 1900 tonnellate di alimenti che nel 2023 rischiavano di venire buttate, anche se erano buone e perfettamente commestibili. Sono infatti state donate a 393 associazioni e realtà che le hanno utilizzate per garantire 10.500 pasti al giorno a chi ne aveva più bisogno grazie al progetto a buon fine di Coop Alleanza 3.0 contro lo spreco alimentare.

In vista del 5 febbraio, giornata di prevenzione dello spreco alimentare, la cooperativa ha fornito i risultati dell'iniziativa che ha coinvolto 254 negozi, supermercati e Iper della cooperativa nelle otto regioni dove è presente, dal Friuli alla Puglia.

Le referenze vicine alla scadenza o con dei piccoli difetti sono state prima messe a prezzi scontati dal 30 al 50% in un punto dedicato dei super, poi l'invenduto non ancora scaduto e perfettamente adatto ad essere consumato è stato donato alle realtà del territorio che assistono le persone che vivono in condizioni di disagio o si prendono cura di animali abbandonati.





