Bologna Festival solidale parte dalla 5a Sinfonia di Mahler

Music for the cure: la 43/a edizione del Bologna Festival parte nel nome della solidarietà dedicando il suo primo appuntamento al progetto "Donne al Centro" per la lotta ai tumori del seno.

Il 5 febbraio alle 20.30, infatti, l'Auditorium Manzoni di Bologna ospiterà un concerto della Filarmonica della Scala con la bacchetta del suo direttore emerito Myung-Whun Chung per raccogliere fondi a favore del Comitato Emilia-Romagna di Susan G. Komen Italia, una serata dedicata alla memoria di Claudio Abbado (fondatore della Filarmonica), nel decimo anniversario della sua scomparsa, realizzata grazie al sostegno di Banca di Bologna. Komen Italia è un'organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno: l'obiettivo del Comitato Emilia-Romagna è di incrementare e rafforzare le attività del suo centro per integrare le necessarie cure oncologiche con terapie utili a dare risposte ai bisogni meno ascoltati delle pazienti.

Il maestro sudcoreano, ben conosciuto al pubblico bolognese (sotto le Due Torri debuttò infatti nell'ormai lontano 1985 in un memorabile Don Carlo di Giuseppe Verdi, tornandovi poi in numerose altre occasioni), dirigerà la Sinfonia N. 5 di Gustav Mahler, pagina tra le più rappresentative del compositore boemo e tra le più amate con il suo famoso Adagietto utilizzato da Luchino Visconti nel film Morte a Venezia. Dopo il debutto bolognese, la Filarmonica della Scala proseguirà la sua tournèe in Europa il 6 febbraio a Monaco, l'8 Las Palmas e il 9 a Tenerife.



