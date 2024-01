Spettacoli e concerti al Museo di San Colombano a Bologna

Spettacoli, concerti, conferenze e passeggiate musicali: il Museo San Colombano di Bologna, sede della collezione di strumenti musicali antichi donati da Luigi Ferdinando Tagliavini, riparte con la seconda parte della stagione concertistica pensata dalla curatrice Catalina Vincens.

La musica, che spazierà dal Medioevo ai primi del XX secolo, insieme a composizioni contemporanee, potrà rivivere nelle sale del museo attraverso il suono di organi, clavicembali, pianoforti e altri strumenti, dando grande risalto alla voce, protagonista di cinque dei 19 appuntamenti.

In occasione della rassegna Donne nella Musica, il museo ospiterà il 9 marzo la gambista e mezzo-soprano Giovanna Baviera e il soprano argentino Mariana Flores, mentre per la rassegna Musica e Arte a San Colombano sarà possibile ascoltare il cornettista americano Bruce Dickey, insieme al soprano canadese Suzie le Blanc (9/5). Due nuove Passeggiate musicali offriranno un'occasione unica per entrare in contatto con alcuni artisti della scena della musica antica, tra i quali il tenore napoletano Marco Beasley (18/4).

In occasione poi del ventesimo anniversario della scomparsa del musicologo Oscar Mischiati, ci sarà un evento commemorativo con l'ampliamento delle collezioni librarie del museo grazie ai lasciti di Luigi Ferdinando Tagliavini e Liuwe Tamminga, che arricchiscono il nucleo originario di Mischiati. Inoltre, una serie di conferenze e presentazioni di libri offriranno l'opportunità di esplorare alcune delle più recenti scoperte nel campo della musicologia storica e dell'organologia. Infine, proseguono i Pomeriggi musicali commentati, pensati per accogliere il pubblico più giovane, assieme a conferenze e presentazioni di libri. I concerti della stagione musicale sono a ingresso gratuito.



