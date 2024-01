Il fotografo Rocco Casaluci presenta 'Il Giardino delle Erbacce'

Un'immersione nella natura del Salento, nella bellezza e diversità delle sue erbe spontanee.

Rocco Casaluci, fotografo di scena del Teatro Comunale di Bologna dal 2007 al 2021, presenta la mostra fotografica 'Il Giardino delle Erbacce' e l'omonimo libro edito da AnimaMundi.

Le "erbacce" costituiscono un patrimonio dal punto di vista botanico: solo in Salento ci sono circa 1300 erbe spontanee mentre in tutto il territorio italiano se ne contano oltre 6.000.

Rocco Casaluci da tempo ama fotografare la natura. "Tanti miei scatti rappresentano alberi, sassi, ghiaccio" ma è "nel 2020, il fatidico anno della pandemia, che il progetto comincia realmente a definirsi", racconta. A quel punto la ricerca di "erbacce", durante le passeggiate mattutine, si fa più intensa e le piante spontanee vengono portate in studio e fotografate su sfondo bianco, quasi in "pose teatrali" che ne valorizzino la bellezza e la delicatezza.

Le fotografie di Casaluci, rigorosamente in bianco e nero, offrono uno sguardo ravvicinato e personale a queste piante, trasmettendo un senso di intimità con la natura. La mostra resterà aperta all'Essse Caffè Store di via Galliera 18/B a Bologna fino a sabato 30 marzo.



