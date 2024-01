A Rimini Velo-city 2026, summit mondiale della ciclabilità

La Federazione europea dei ciclisti (Ecf) ha annunciato che sarà Rimini a ospitare l'edizione 2026 di "Velo-city", summit mondiale della ciclabilità che torna in Italia dopo la lontana edizione del 1991. L'evento si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2026. Per la sua candidatura, Rimini ha riunito un'ampia coalizione di partner, tra cui Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), membro italiano di Ecf, e Anci. L'edizione del 2026 sarà organizzata congiuntamente dalla Città di Rimini, da VisitRimini, dal Pco Aim Group International e da Ecf.

"Siamo entusiasti di portare il nostro evento principale a Rimini, città che ha realizzato una trasformazione incredibile, da ambiente autocentrico a città orientata alle persone - ha spiegato Jill Warren, ceo Ecf - L'attenzione costante di Rimini verso la mobilità sostenibile, che spicca in progetti come quello della riqualificazione del suo lungomare, dimostra un chiaro impegno verso un futuro sostenibile".

Velo-city nel 2024 è ospitata dalla cittadina belga di Gand, e nel 2025 sarà a Danzica in Polonia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA