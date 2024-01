Sette nuovi musei dell'E-R accreditati al Sistema nazionale

La Regione Emilia-Romagna accredita sette nuovi musei del territorio al Sistema Museale Nazionale, riconosciuti per la qualità degli standard. Sono La Quadreria di Asp, a Bologna, il Maf-Mondo Agricolo Ferrarese a Ferrara, il Centro Culturale "Carlo Venturini" di Massalombarda (Ravenna), il Museo Civico Gonzaga a Novellara (Reggio Emilia), la Casa delle Farfalle di Cervia (Ravenna), il Museo della Regina di Cattolica (Rimini), il Museo Paleontologico Comunale a Mondaino (Riminj).

Il percorso prevede per ogni struttura l'adeguamento a una serie di standard che misurano obiettivi di miglioramento in tre ambiti rilevanti: organizzazione, collezioni, comunicazione e rapporti con il territorio. I sette musei si aggiungono ai 116 già riconosciuti in occasione del percorso avviato nel 2021 dalla Regione in coordinamento con il ministero della Cultura.

"Siamo stati tra i primi in Italia ad avviare l'iter - commenta l'assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori - riconoscendo non solo i livelli di qualità delle proprie istituzioni museali, ma promuovendo il miglioramento complessivo dei servizi offerti ai visitatori, con particolare attenzione ad alcuni temi come l'accessibilità, l'innovazione digitale e la condivisione di servizi e competenze".

I nuovi accreditati sono testimoni di un sistema regionale ricco e differenziato per dimensioni, tipologia e collocazione geografica: diversi i musei di proprietà comunale come il Museo Gonzaga di Novellara, con testimonianze storico-artistiche legate alla storia della casata nobiliare; il Centro Culturale Venturini a Massalombarda, esempio del collezionismo antiquario del secondo Ottocento; il Museo della Regina sulla storia del territorio di Cattolica, tra archeologia e marineria tradizionale; il Museo Paleontologico di Mondaino, con reperti fossili locali risalenti all'era del Miocene. La Casa delle Farfalle di Cervia è un parco alla scoperta della biodiversità, mentre è dedicato alle tradizioni del passato rurale il museo del Mondo Agricolo Ferrarese. Bologna aggiunge La Quadreria di Asp, con dipinti di maestri in prevalenza bolognesi, dal Cinquecento al Settecento, appartenenti al patrimonio delle antiche Opere pie.



