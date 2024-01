Scontro auto-moto nel Bolognese, muore carabiniere 43enne

Un carabiniere di 43 anni, Daniele Caradio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Budrio, nel Bolognese. Era in sella alla proprio moto, una Ducati, quando sulla San Vitale si è scontrato con un'auto, finendo a terra dopo l'impatto, molto violento.

Alla guida della vettura, una Tesla, c'era una donna di 35 anni, che ha riportato ferite di media gravità. Secondo quanto riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, il militare era in forza al Comando Provinciale di Bologna dell'Arma e stava probabilmente facendo ritorno a casa, a Medicina, dove abitava con la famiglia. Al momento dell'incidente nella zona c'era una fitta nebbia e quel tratto di strada, a quanto risulta, è poco illuminato. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Budrio. Sul posto anche il 118.



