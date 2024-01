Bersani: 'farò il volontario alla Festa dell'Unità di Bologna'

"Sono un volontario che cerca di dare una mano". Così Pier Luigi Bersani descrive il suo impegno per la Festa dell'Unità di Bologna che quest'anno lascerà la storica sede Parco Nord. L'ex segretario del Pd, dopo "l'ultimo valzer" della manifestazione, che nel 2024 traslocherà in una nuova sede in via di definizione, rilancia l'importanza delle Feste dell'Unità in presenza. "Guai se pensiamo alla Festa dell'Unità come una cosa del passato - dice - c'è da fare un investimento sul futuro, ma c'è ancora non bisogno dell'incontro fisico" e di intercettare "oltre all'elettorato del Pd, anche un elettorato potenziale" composto da giovani.

"Bologna è un po' la capitale delle Feste dell'Unità anche per il fascino che aveva Parco Nord - aggiunge Bersani - Bologna però ha la forza per incoraggiare le novità e fare qualche investimento sul futuro", prosegue l'ex segretario del Pd.

Forte dei risultati positivi del 2023 - con oltre 107mila euro di utile e un giro d'affari complessivo di due milioni - la Festa dell'Unità si appresta a cambiare format, spiega la segretaria del Pd bolognese, Federica Mazzoni, assicurando che si sta "lavorando ad una nuova location". Le fa eco Lele Roveri, responsabile della Festa dell'Unità, per il quale ci sono "diverse idee" allo studio. Per Bersani, in ogni caso, "non sarà un ripiegamento" ma "un'occasione per fare cose nuove e richiamare nuovi volontari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA