Avvicina la moglie violando divieto per due volte in 24 ore

Per due volte nel giro di 24 ore un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri, per avere ripetutamente violato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie, che lo aveva denunciato per maltrattamenti. I fatti sono avvenuti ad Anzola Emilia, nel Bolognese.

Il provvedimento cautelare, richiesto dalla Procura ed emesso dal Gip, era scaturito a seguito della querela presentata dalla moglie 48enne ad agosto 2023 ma -spiegano gli stessi carabinieri - non ha sortito alcun effetto deterrente, poiché già a inizio gennaio 2024 l'uomo è stato denunciato per averlo violato e 10 giorni dopo, per lo stesso motivo, è stato arrestato. Lo scorso weekend, tornato in libertà, si è ripresentato a casa della donna con la scusa di prendere il passaporto che aveva dimenticato. Lei ha chiamato il 112 e il 49enne, trovato in stato di ebbrezza alcolica, è stato arrestato ricevendo, in aggiunta ai provvedimenti già in vigore, un obbligo di dimora, con permanenza notturna presso l'abitazione della zia nel comune di Bologna.

Ancora una volta, l'uomo ha violato le misure cautelari facendosi sorprendere, qualche ora dopo, dagli stessi carabinieri dentro l'appartamento della moglie, in quel momento non presente in casa. I militari, entrati con l'aiuto di una squadra dei Vigili del Fuoco, lo hanno trovato nascosto nel vano contenitore del letto matrimoniale e lo hanno nuovamente arrestato.



