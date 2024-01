Accademia Filarmonica e i 20 anni dell'Orchestra Mozart

In occasione dei 20 anni dalla fondazione dell'Orchestra Mozart, l'Accademia Filarmonica di Bologna, che fin dal 2004 ha ospitato il complesso voluto da Claudio Abbado e da Carlo Maria Badini, ha presentato un cartellone che ruota proprio attorno a questa formazione con due concerti sinfonici e tre cameristici.

Negli appuntamenti del 14 aprile e del 20 settembre la Mozart completerà l'esecuzione integrale delle Sinfonie di Beethoven con la bacchetta di Daniele Gatti. La rassegna del sabato pomeriggio e quella dedicata ai quartetti verranno inaugurate, invece, dai solisti dell'Orchestra Mozart in varie formazioni il 7 (le Metamorphosen di Strauss per settetto d'archi) e 9 marzo e il 12 ottobre (quintetto di fiati e pianoforte). Entrambe le rassegne saranno realizzate anche con la collaborazione di due delle principali scuole di musica italiane, quelle di Imola e di Fiesole da dove proverranno la pianista Sofia Donato (23/3), il Duo Claude (violino e pianoforte, 6/4), il pianista Nikola Meeuwsen (26/10). Tra i quartetti d'archi si segnalano l'Aviv (12/4), il Klimt (20/4), il Barbican (14/5) e l'Alioth (16/11).

Spicca poi il concerto a due organi nella Basilica di San Petronio il 9 novembre affidato a Michele Vannelli, maestro di cappella di San Petronio, e Francesco Tasini impegnati in musiche di compositori del XVI e XVII secolo.

La chiusura è affidata al trio composto da Elicia Silverstin violino, Sebastiano Severi violoncello e Stefano Malferrari pianoforte, che suonerà musiche di Beethoven, Hummel e Mendelssohn (30/11). Le attività dell'Accademia Filarmonica di Bologna si completeranno come di consueto con i corsi di alta formazione, convegni di studio, commissione di nuovi brani e incontri formativi per il pubblico.



