A single moment, ovvero l'effimero eterno della fotografia

Anna Caterina Masotti presenta per la prima volta le sue fotografie nella mostra 'A Single Moment', a cura di Alessia Locatelli, allestita da oggi 30 gennaio (inaugurazione ore 18) al 4 febbraio nella Cripta di San Zama, a Bologna, un monumento che sorge sui resti di quella che - secondo la tradizione - fu la casa di Vitale e Agricola, i due santi protomartiri bolognesi. In un percorso installativo, immersivo e multimediale sono esposte circa trenta fotografie inedite in bianco e nero di differenti formati e dei video dove il tema ricorrente è l'istante, concetto da cui parte l'intera indagine fotografica dell'artista. L'ispirazione per questo progetto nasce infatti dalla profonda riflessione sul presente, un momento di pura esistenza. La fotografa bolognese immortala il qui e ora nel quotidiano, nei paesaggi naturalistici, negli elementi architettonici, con foto che esaltano la natura in tutte le sue forme, con le tecniche della macrofotografia e della Landscape Photography. La fotografia diventa lo strumento in grado di catturare l'effimero e renderlo eterno.

Ad arricchire l'allestimento sono fotografie stampate su carta naturale con piccoli accenni di ricamo a mano che le rendono pezzi unici. In un connubio tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, le opere di Anna Caterina Masotti si integrano nel contesto suggestivo della Cripta. All'autrice nel 2010 è stato diagnosticato un problema agli occhi per il quale ha dovuto subire diversi interventi chirurgici: da quel giorno i suoi sensi si sono modificati e la sua vita ha avuto un inaspettato cambio di percorso. È da questo momento che fotografare diventa una priorità, attraverso una nuova visione che la porta ad esplorare modalità alternative di percezione della luce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA