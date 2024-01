++ Città 30, a Bologna in due settimane -21% degli incidenti ++

Il 21% in meno di incidenti nelle prime 2 settimane di Bologna Città 30. Secondo il Comune, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati 25 incidenti in meno, 14 incidenti in meno con feriti e un mortale in meno e sono calati del 27,3% i pedoni coinvolti. Tra lunedì 15 e domenica 28 gennaio (le sanzioni sono scattate martedì 16), sulle strade di Bologna si sono verificati 94 incidenti, di cui 63 con feriti e 31 senza feriti, nessun mortale. Da lunedì 16 a domenica 29 gennaio 2023, gli incidenti erano stati 119, di cui 77 con feriti, 41 senza e un mortale. Dunque sono -18,2% gli incidenti con feriti, -24,4% quelli senza.



