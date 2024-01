Strappati a Cesena manifesti contro la violenza di genere

Strappati, a Cesena, i manifesti affissi contro la violenza di genere nell'ambito della campagna di sensibilizzazione e informazione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna e intitolata 'Se te lo dice è VIOLENZA'. Lo rende noto l'assessore comunale ai Diritti e alle politiche delle differenze della città romagnola, Carlo Verona: Quella lanciata dalla regione, osserva in un comunicato, è "un'iniziativa che rappresenta un passo importante per orientare le coscienze al cambiamento culturale e al rispetto della donna, e di ogni altra persona, che bene si integra alle diverse azioni che nel corso di questi anni, d'intesa con il Centro donna e con tutti gli enti coinvolti nella Rete antiviolenza istituita a livello territoriale, abbiamo promosso. Qualcuno tuttavia non condivide questi messaggi - prosegue Verona - ed, evidentemente, neppure il loro scopo. Nelle ultime ore infatti in alcune zone di Cesena questi manifesti sono stati strappati e rimossi in modo incivile".

Si tratta, argomenta ancora l'assessore cesenate, di "un atto che riteniamo molto più che vandalico. A seguito di questo triste episodio, che respingiamo con fermezza e non poca delusione - conclude Verona - ci sentiamo di confermare ulteriormente il nostro impegno educativo nella lotta contro ogni forma di violenza e sopraffazione anche riposizionando quanto rimosso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA