Spara con la pistola a salve in un parco, 16enne denunciato

Ha sparato un colpo in aria con una pistola a salve e senza tappo rosso in un parco pubblico di San Martino in Rio. Il ragazzo, un 16enne, è stato denunciato alla Procura dei minori di Bologna dai carabinieri di Correggio con l'accusa di porto abusivo di armi. Ad allertare il 112 è stato un cittadino dopo aver visto un adolescente impugnare una pistola che si stava dirigendo verso il Parco della Pace, dal quale ha sentito provenire un colpo d'arma. Immediatamente è stata inviata una pattuglia sul posto e i militari hanno identificato il minore. Quest'ultimo ha consegnato infine spontaneamente la pistola, completa di caricatore contenente sei munizioni a salve, che nascondeva sotto il giubbotto. I carabinieri, dopo aver sequestrato l'arma, hanno contattato i genitori per convocarli insieme al figlio in caserma dove è stata formalizzata la denuncia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA